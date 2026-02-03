news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 3 февраля 2026 20:56

MWM: США провели учения в 60 километрах от российской границы

Читайте нас в
Телеграм

Американские войска провели учения со стрельбой из боевых машин пехоты Bradley на польском полигоне Бемово-Писке, находящемся в 60 километрах от Калининградской области и в 90 километрах от границы с Беларусью. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Проведение маневров на таком близком расстоянии от российской границы, «по мнению многих аналитиков, стало демонстрацией силы», констатирует портал.

В учениях принял участие 3-й батальон 8-го кавалерийского полка армии США, входящего в состав 1-й кавалерийской дивизии. Особое внимание уделялось поддержанию дистанции между машинами, скоординированной стрельбе, а также ликвидации проблем с двигателями, возникавших из-за холодной зимней погоды.

Американцы использовали БМП модификации M2A3, оснащенные программным обеспечением, которое позволяет обнаруживать, классифицировать и поражать цели значительно быстрее, отмечает издание.

Соединенные Штаты продолжают модернизировать парк бронетехники и наращивать военное присутствие в Восточной Европе, добавляет MWM.

#военные учения #армия США
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

3 февраля 2026
Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

3 февраля 2026