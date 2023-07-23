MVP Даку, ренегат Самошников, дебют Рожкова: как «Рубин» упустил победу с «Локо» в Москве

«Рубин» сыграл вничью в Москве с «Локомотивом» Фото: пресс-служба «Рубина»

«Упущенная победа? В футболе такое бывает»

Дебютный официальный матч «Рубина» в сезоне 2023/24 удался. Казанские футболисты не сплоховали на «РЖД Арене» против крепкого «Локомотива», фактически переиграв оппонентов из Москвы на их же поле. Решающий мяч, принесший ничью, «железнодорожники» забили лишь за несколько минут до конца встречи. Большую часть остального времени «Рубин» вел в счете и был должен побеждать.

После игры это подтвердили оба главных тренера. Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов назвал хорошим тот факт, что его команда сумела хотя бы отыграться, а «рубиновый» Рашид Рахимов заявил, что в футболе бывает и такое.

«Упущенная победа? В футболе такое бывает. К сожалению, сегодня у нас так и получилось. Я видел расстройство команды, потому что по игре мы выглядели очень неплохо», – сказал после игры Рахимов.

Само же преимущество «Рубина» было обусловлено не только голами Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе, но и перевесом во многих статистических компонентах. Так, после первой половины игры статистика ударов в пользу казанцев была пятикратной – 15:3, а в рамках xG по итогам всего матча гости переиграли хозяев почти в 2,5 раза – 1,99:0,85 и должны были побеждать с вероятностью в 68% (данные Understat).

Однако всего этого не хватило для победы. На 87-й минуте Вильсон Изидор воспользовался чередой ошибок игроков «Рубина» и головой отправил мяч в сетку ворот. После игры Рахимов не стал искать виноватого в пропущенном мяче.

«Второй пропущенный гол? Сложный вопрос. Мы не можем винить кого-то одного. Может быть, нужно было раньше заблокировать передачу, может, стоило не терять простой мяч или в штрафной сыграть поближе. Поэтому здесь всегда можно найти ошибку, и о ключевой говорить в данном случае, думаю, неправильно. Понятно, что гол пришел после наших ошибок», – сказал главный тренер «Рубина».

Дебют Даку: гол одним из первых касаний и MVP матча

Но и положительные моменты, несмотря на упущенную победу, имели место. Один из них – выступление новичка «Рубина» Мирлинда Даку. Албанский нападающий в трех предыдущих сезонах в Косово, Словении и Хорватии забил 62 гола и отдал 9 ассистов. В России он начал в еще более мощном графике – 1+1 в первом же матче.

Более того, свой гол Даку забил одним из первых касаний в игре, грамотно оторвавшись от защитника в штрафной площади и вколотив мяч в сетку головой на 3-й минуте. Свою активность у ворот Мирлинд приправлял еще и диспетчерскими способностями: скидывал мяч после выигрыша на втором этаже и разгонял атаки на фланги. Одна из таковых завершилась ассистом на Фамейе на 58-й минуте.

Гол и результативная передача позволили Даку стать лучшим игроком матча Фото: пресс-служба «Рубина»

Все это вкупе привело к тому, что Даку забил 2800-й гол «Рубина» в чемпионатах страны и был признан лучшим игроком матча.

«У нас было очень много моментов, но, к сожалению, в этих моментах удача не была на нашей стороне. А вот соперники свои голы забили по сути из ничего, то есть удача была на их стороне. В футболе не все упирается в тактику, необходим также элемент удачи. Если удача тебе не сопутствует, то сложно побеждать. Это футбол, такое случается», – сказал в микст-зоне MVP матча.

Дуэль ассистов Рожкова и Самошникова

Вообще приятное впечатление по итогам игры оставили все казанские дебютанты. У Даку «гол + пас», Угочукву Иву «съел» почти весь центр, а Игор Вуячич выключил из игры Артема Дзюбу. Все три летних новичка со своими обязанностями ожидаемо справились.

Другого дебютанта назвать новичком нельзя. В основной состав «Рубина» он привлекался еще при Леониде Слуцком, но окончательно заматерел и получил шанс только сейчас. Уроженец Зеленодольска Илья Рожков в отсутствие Мацея Рыбуса вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей в первой же большой игре в своей профессиональной карьере.

Главный тренер «Рубина» после игры отметил потенциал Ильи Рожкова Фото: пресс-служба «Рубина»

«Мне кажется, все свое время, что ему было отведено, он провел очень хорошо. Мы видели, как он активно играл вперед. Он отдал голевую передачу на первый гол Даку, и в целом у него было очень много аналогичных скоростных проходов. Мы видим, что у него есть потенциал», – прокомментировал игру Рожкова главный тренер «Рубина».

Илье 18 лет, и уже сейчас в клубе видят в нем большую перспективу. Особый интерес к его персоне вызван еще и тем, что прямо сейчас он является единственным татарстанским игроком стартового состава. По манере игры Рожков очень напоминает экс-рубиновца Илью Самошникова, который этим летом перебрался в «Локомотив» и по иронии судьбы стал соавтором решающего мяча. Именно его навес на 87-й минуте привел к голу и ничьей.

Примечательно, что, несмотря на то что два Ильи играли на одном фланге, по ходу игры воочию они не встретились (Рожков ушел на 66-й минуте, Самошников вышел на 84-й) и отдавали свои ассисты в то время, как оппонент сидел на скамейке запасных.

«Новички? Желательно взять еще 3-4 футболистов»

Резюмируя: Рашид Рахимов сумел нащупать нить игры и не просто привез один балл из Москвы, но и показал, что на дистанции такой «Рубин» может доставить проблем кому угодно. И если вчерашнее выступление – не вспышка, а результат секретных летних сборов с закрытыми матчами, то рассчитывать такая команда может на многое.

Более того, нынешний состав казанцев далеко не финальный. О том, что в «Рубине» ведется работа над усилением почти во все линии, «ТИ-Спорт» сообщал еще ранее. После игры Рахимов эту информацию подтвердил.

Рашид Рахимов показал, что на дистанции такой «Рубин» может доставить проблем кому угодно Фото: пресс-служба «Рубина»

«Новички? По большому счету, нам желательно взять еще 3-4 игроков. Мы постоянно об этом говорим. И если в линию атаки, среднюю линию и во фланги придут еще игроки, то, я думаю, все будет нормально», – подытожил Рахимов.

Усиление «Рубину» крайне необходимо не только в качественном, но и в количественном плане. Тем более что с новым форматом Кубка России командам РПЛ придется стабильно играть по полтора-два раза в неделю. И чтобы выдерживать конкуренцию в обоих турнирах, придется увеличивать глубину скамейки.

Проверить нынешних резервистов Рахимов сможет уже в ближайшую среду. «Рубин» сыграет в гостях с «Ростовом» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка страны. Начало игры – в 20.45 по московскому времени.

«Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 2:2 (1:1, 1:1)



0:1 – 3, Даку

1:1 – 23, Тикнизян

1:2 – 58, Фамейе

2:2 – 88, Изидор



Состав «Рубина»: Дюпин (в), Рожков (Ашурматов, 66), Мартынович (к), Вуячич, Грицаенко, Кабутов, Иву, Рахмоналиев (Апшацев, 89), Зотов, Даку (Уридия, 75), Фамейе (Ломовицкий, 89).

Фото на анонсе: пресс-служба «Рубина»