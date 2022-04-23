МВФ считает небольшим суверенный долг России

Суверенный долг России нельзя считать большим в глобальном масштабе, заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. Но по экономике может ударить ограниченность доступа к мировому рынку, передает РИА Новости.

«Суверенный долг России относительно невелик в глобальном отношении. Это должно оказать некоторый смягчающий эффект с точки зрения стабильности», - заявил Каммер в ответ на вопрос о возможном дефолте в РФ.

Но он уточнил, что правительству будет тяжело получить доступ к рынкам других стран. Это может оказать влияние на российскую экономику.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. В ответ страны Запада ужесточили санкции.