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Происшествия
31 марта 2022  14:07
Павел Климчак

МВД заявило об угрозе попадания в РФ экстремистов на фоне эвакуации беженцев из Украины

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На фоне ситуации с эвакуацией беженцев, существует вероятность проникновения в Россию преступников, а также экстремистов с Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статс-секретаря – замглавы МВД России Игоря Зубова.

Речь идет, прежде всего, о преступниках и носителях экстремистской идеологии фашистского плана. При этом Зубов подчеркнул, что на границе работает контроль спецслужб, который способен предотвратить проникновение в страну подобных злоумышленников.

#беженцы #экстремисты
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