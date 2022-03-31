МВД заявило об угрозе попадания в РФ экстремистов на фоне эвакуации беженцев из Украины

На фоне ситуации с эвакуацией беженцев, существует вероятность проникновения в Россию преступников, а также экстремистов с Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статс-секретаря – замглавы МВД России Игоря Зубова.

Речь идет, прежде всего, о преступниках и носителях экстремистской идеологии фашистского плана. При этом Зубов подчеркнул, что на границе работает контроль спецслужб, который способен предотвратить проникновение в страну подобных злоумышленников.