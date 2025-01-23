МВД хочет сократить число документов при оформлении нетрезвых водителей

МВД России хочет изменить правила оформления документов при выявлении пьяного водителя за рулем. Предлагается уменьшить количество документов, которые должны заполнять сотрудники полиции. Соответствующие изменения оформлены в проекте закона, подготовленного ведомством, пишет ТАСС.

Сейчас полицейским нужно составлять от трех до пяти процессуальных документов. Однако, по мнению МВД, составление данных протоколов в ряде случаев является избыточным. Поэтому предлагается упростить процесс и дать возможность проставления отметок в других процессуальных документах.

Проект закона пока находится на стадии общественных обсуждений.