«Ъ»: МВД хочет сделать обязательным флаг РФ на автомобильных номерах

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Все госномера, которые выдаются при постановке на учет транспортных средств, будут содержать значок российского флага. Проект изменений в соответствующий ГОСТ подготовил Научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел, триколор останется факультативным только для красных номеров машин дипломатического корпуса, пишет газета «Коммерсантъ».

При этом сейчас ГИБДД выдает номера с флагом при регистрации автомобиля, но с 2020 года гражданин может получить у правоохранителей сочетание букв и цифр, а сами пластины номерных знаков напечатать в частной конторе за 1–1,5 тыс. рублей. Такая возможность была предоставлена водителям, чтобы они реже обращались в ГИБДД для создания дубликата утерянных или испорченных номеров.

В частной организации автовладелец может выбрать номер с флагом или без, причем вариант без триколора стоит на 300–500 рублей дороже. Такая возможность возникла еще в 1993 году, когда в России не хватало световозвращающей пленки, но в 1994-м она появилась, и номерные знаки без триколора постепенно стали исчезать с улиц.

Теперь подобные номера часто заказывают, опасаясь нападений враждебно настроенных к РФ вандалов, россияне, выезжающие на своих авто за рубеж, пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Некоторые водители, впрочем, «хотят номер без триколора из идейных соображений», уточнил он.

Изменить ГОСТ ранее призвал председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, сославшись на жалобу возмутившегося существующей практикой подписчика. Парламентарий предложил ГИБДД сделать триколор обязательным, ведомство пообещало закончить работу над поправками до конца текущего года.

Статья 12.2 КоАП предусматривает штраф в 500 рублей за управление авто с номером, не соответствующими стандарту. Хинштейн заверил «Ъ», что новая норма не будет иметь обратной силы. Вместе с тем адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько заметил, что при изменении стандарта следует отдельно оговорить: он относится только к тем номерам, которые изготовлены после его введения в действие.