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МВД возбудило дело о хищении денежных средств при исполнении контрактов для Минобороны
Руководитель и сотрудники АО «Военторг» стали фигурантами уголовного дела о хищении средств Министерства обороны в особо крупном размере, сообщается на сайте «МВД Медиа».
По версии следователей, в 2019 году руководитель и сотрудники АО «Военторг», действуя вместе с другими соучастниками из Москвы, Северной Осетии, Ставропольского края, Псковской области и других регионов, вступили в сговор с целью хищения денег у Министерства обороны РФ.
Они создали организованную группу и заключили контракты на поставку «Армейских нессесеров» на общую сумму около 625 млн рублей. С декабря 2019 по декабрь 2022 года они закупили товары у производителей через подконтрольные им компании, владельцем которых был 41-летний бизнесмен из Северной Осетии. Затем они реализовали эти товары Министерству обороны, необоснованно завысив цены на сумму более 400 млн рублей. Это привело к значительному ущербу для Министерства обороны и бюджета РФ.
Руководитель «Военторга» и владелец нескольких подконтрольных ему компаний, уроженец Северной Осетии арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительное расследование продолжается, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
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