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Транспорт
18 июня 2022  10:06

МВД внедрило систему для розыска угнанных автомобилей уже в 60 регионах РФ

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Система «Паутина», предназначенная для поиска угнанных автомобилей, внедрена уже в 60 регионах России, сообщают в МВД.  Совместно с правительствами субъектов РФ монтируется оборудование, комплексы переключаются на новый сервер, говорится в газете «Щит и меч».

«В единой базе аккумулируются данные о перемещениях по стране абсолютно всех транспортных средств. Информация обрабатывается и хранится согласно регламентам. Эта работа продолжится до конца текущего года», - говорится в материале.

Система «Паутина» интегрирована с внешними ресурсами - порталом госуслуг, органами федерального казначейства, «Почтой России». 

В материале подчеркивается, что в рамках политики импортозамещения МВД России внедрили «Паутину» на базе отечественных микропроцессоров, что позволяет избежать зависимости от зарубежных поставок. 
 

#МВД РФ #угон #автомобиль
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