МВД внедрило систему для розыска угнанных автомобилей уже в 60 регионах РФ

Система «Паутина», предназначенная для поиска угнанных автомобилей, внедрена уже в 60 регионах России, сообщают в МВД. Совместно с правительствами субъектов РФ монтируется оборудование, комплексы переключаются на новый сервер, говорится в газете «Щит и меч».

«В единой базе аккумулируются данные о перемещениях по стране абсолютно всех транспортных средств. Информация обрабатывается и хранится согласно регламентам. Эта работа продолжится до конца текущего года», - говорится в материале.

Система «Паутина» интегрирована с внешними ресурсами - порталом госуслуг, органами федерального казначейства, «Почтой России».

В материале подчеркивается, что в рамках политики импортозамещения МВД России внедрили «Паутину» на базе отечественных микропроцессоров, что позволяет избежать зависимости от зарубежных поставок.

