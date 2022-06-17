МВД Великобритании одобрило экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщается в заявлении WikiLeaks в Twitter.

В Америке Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения. Его обвиняют в заговоре с целью взломать правительственные компьютеры и в нарушении закона о шпионаже.

«Это черный день для свободы прессы и британской демократии. Каждый, кого волнует свобода выражения мысли, должен почувствовать стыд за решение министра внутренних дел одобрить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США — страну, которая задумала его убить», — говорится в сообщении.

WikiLeaks планирует обжаловать решение суда. Главу британского МВД авторы заявления обвинили в пособничестве США и попытках «превратить расследовательскую журналистику в преступное занятие».

Ранее Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, окончательное решение оставалось на МВД Великобритании.