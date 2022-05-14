МВД ускорит процедуру добровольного переселения соотечественников

В России появится круглосуточный центр по приему документов для участников государственной программы по добровольному переселению соотечественников. Он откроется уже на следующей неделе в Главном управлении по вопросам миграции МВД России, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, открытие центра позволит максимально ускорить процедуру приема и обработки документов, поступающих от жителей стран СНГ, Прибалтики и ближнего зарубежья.

«Об этом сообщил мне первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. Уже со следующей недели в главке по вопросам миграции МВД России (ГУВМ) начнет действовать круглосуточный центр по приему документов для участия в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников», — цитирует Хинштейна ТАСС.

