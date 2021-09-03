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Ру Тат
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3 сентября 2021  05:20

МВД Турции: Новые covid-ограничения не будут распространяться на иностранных туристов

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Новые коронавирусные ограничения, которые власти Турции вводят с 6 сентября, не распространяются на туристов из других стран. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции», — рассказали информагентству в МВД Турции. 

Ранее президент республики Тайип Эрдоган заявил, что в стране станет обязательным предоставление отрицательного ПЦР-теста для доступа граждан, невакцинированных и не перенесших коронавирус, на концерты, в театры и кинозалы. К тому же данная группа людей должна будет предоставлять отрицательный ПЦР при междугородних поездках на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта. Исключением стал личный автомобиль.

#Коронавирус
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