МВД Турции: Новые covid-ограничения не будут распространяться на иностранных туристов

Новые коронавирусные ограничения, которые власти Турции вводят с 6 сентября, не распространяются на туристов из других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции», — рассказали информагентству в МВД Турции.

Ранее президент республики Тайип Эрдоган заявил, что в стране станет обязательным предоставление отрицательного ПЦР-теста для доступа граждан, невакцинированных и не перенесших коронавирус, на концерты, в театры и кинозалы. К тому же данная группа людей должна будет предоставлять отрицательный ПЦР при междугородних поездках на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта. Исключением стал личный автомобиль.