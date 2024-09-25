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МВД: Татарстанцы чаще стали обращаться за получением справки об отсутствии судимости
Количество граждан, обращающихся за получением справки о наличии (отсутствии) судимости, ежегодно растет. Об этом сегодня на пресс-конференции в МВД по РТ заявила начальник Информационного центра МВД по республике полковник внутренней службы Алла Тянулина.
По данным ведомства, за последние восемь месяцев текущего года было получено 161 738 подобных обращений. И эта цифра неуклонно увеличивается каждый год. Так, в 2021 году поступило 157 034 заявления, в 2022 году их количество достигло 194 864, а в 2023 году насчитывало 236 818 заявок.
Справки о наличии или отсутствии судимости, могут потребовать при различных обстоятельствах:
- трудоустройство;
- получение гражданства или вида на жительство в другом государстве;
- оформление визы;
- получение опекунства над ребенком.
Спикер напомнила, что получить справку о наличии или об отсутствии судимости можно несколькими способами.
- в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» на сайте www.gosuslugi.ru;
- на личном приеме в филиалах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан «Мои документы» не зависимо от места регистрации заявителя;
- на личном приеме в Информационном центре МВД по Республике Татарстан по адресу: Казань, улица Карла Фукса, д. 3а/22, кабинет № 105. Часы приема граждан: понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 12.00, среда – технический день, воскресенье – выходной день.
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