МВД: Татарстанцы чаще стали обращаться за получением справки об отсутствии судимости

Количество граждан, обращающихся за получением справки о наличии (отсутствии) судимости, ежегодно растет. Об этом сегодня на пресс-конференции в МВД по РТ заявила начальник Информационного центра МВД по республике полковник внутренней службы Алла Тянулина.

По данным ведомства, за последние восемь месяцев текущего года было получено 161 738 подобных обращений. И эта цифра неуклонно увеличивается каждый год. Так, в 2021 году поступило 157 034 заявления, в 2022 году их количество достигло 194 864, а в 2023 году насчитывало 236 818 заявок.

Справки о наличии или отсутствии судимости, могут потребовать при различных обстоятельствах:

трудоустройство;

получение гражданства или вида на жительство в другом государстве;

оформление визы;

получение опекунства над ребенком.

Спикер напомнила, что получить справку о наличии или об отсутствии судимости можно несколькими способами.