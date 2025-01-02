МВД Татарстана: «Смерть – не самое страшное, паленый алкоголь может сделать инвалидом»

Почти 40 тысяч литров паленого спиртного изъяли полицейские республики в прошлом году. О том, как не умереть в муках из-за алкоголя, приобретенного у «своих», и не навредить себе и своим близким, купив дешевую незамерзайку на трассе, «Татар-информу» рассказал начальник УЭБ и ПК МВД по РТ Рафаэль Усманов.





Рафаэль Усманов рассказал, как не умереть в муках из-за алкоголя, купленного у «своих»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Можно ослепнуть или остаться лежачим инвалидом»

Метиловый спирт – это яд, его попадание в организм в любых количествах грозит тяжелыми последствиями. Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ Рафаэль Усманов продемонстрировал «Татар-информу», как выглядит контрафактный алкоголь, и рассказал о последствиях его употребления.

Видео: пресс-служба УЭБ и ПК МВД по РТ

«Человек может умереть, а также от употребления нелегального алкоголя есть очень большая вероятность остаться инвалидом или угодить в психушку. Можно ослепнуть, могут отказать ноги, а можно и вовсе потерять контроль над телом и на всю жизнь остаться в лежачем состоянии», – объяснил Усманов.

Тяжелые последствия для здоровья могут развиться и после использования незамерзающей жидкости, купленной где-то на трассе.

«Недобросовестные продавцы на обочинах дорог используют метиловый спирт вместо изопропилового. Пары метила тоже опасны. Когда машина едет долгое время, она сильно нагревается, в том числе нагревается стекло. Через воздуховоды пары попадают в салон, и все может закончиться плачевно. Пары попадают в глаза и органы дыхания – это плохо влияет на здоровье и детей, и взрослых. Как-то раз человек ехал из Рыбной Слободы, использовал незамерзайку. И когда доехал до Казани, ему пришлось обратиться в больницу. Ему повезло, что тогда все хорошо закончилось», – рассказал начальник УЭБ и ПК МВД по РТ.

Тяжелые последствия для здоровья могут развиться и после использования незамерзающей жидкости, купленной где-то на трассе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда водитель вдыхает эти пары, у него начинается головокружение, это может привести к потере реакции на дороге. Человек может попасть в ДТП и погубить не только себя, но и свою или чужую семью.

«В 2024 году мы изъяли более 118 тысяч литров продукции с метиловым спиртом. В Больших Кабанах изъяли 43 тонны жидкости с метилом. Никогда не покупайте незамерзающую жидкость на обочине», – подчеркнул Рафаэль Усманов.

Откуда в Татарстан везут поддельный алкоголь?

Отслеживание и своевременное изъятие нелегального алкоголя – одна из приоритетных целей экономических полицейских, поскольку речь идет о человеческих жизнях.

«Самое ценное, что у нас есть, – это люди. А употребляя нелегальный алкоголь, они травятся, становятся инвалидами или умирают», – отметил Усманов.

Благодаря экономическим полицейским десятки тысяч литров потенциально опасного алкоголя не попали на столы татарстанцев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2024 году в Татарстане полицейские провели более 7 тысяч проверок объектов розничной и оптовой торговли, в том числе складов и гаражных кооперативов. Из нелегального оборота было изъято более 36 тысяч литров фальсифицированного крепкого алкоголя, из них 22 тысячи литров этилового спирта, более 5 тысяч водочной продукции, около 6 тысяч литров слабоалкогольной продукции, чуть меньше 2 тысяч литров самогона и почти 1,5 тысячи литров контрафакта под видом коньяка, виски и рома.

Благодаря экономическим полицейским десятки тысяч литров потенциально опасного алкоголя не попали на столы татарстанцев – это спасло не одну сотню жизней.

«Мы перекрыли восемь каналов поставки нелегального алкоголя из других регионов России, а именно из Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, Удмуртии, Чувашии и Краснодарского края. Из некоторых регионов было организовано несколько каналов поставки. При их ликвидации мы изъяли более 14 тысяч литров фальсифицированной продукции. Лидеры в перевозке нелегального алкоголя в Татарстан – Самара и Нижний Новгород. Из этих регионов к нам пытались провезти суммарно 12 тысяч литров контрафакта», – рассказал Рафаэль Усманов.

Фото: пресс-служба УЭБ и ПК МВД по РТ

Какой алкоголь чаще всего подделывают в Татарстане?

«Наибольшей популярностью пользуется спирт, смешанный с водой в пятилитровках. Его продают под видом водки. Водкой, конечно, назвать это сложно, это просто спирт с водой. Сюда эту продукцию привозят, складируют обычно в промышленных зонах и развозят потом по “наливайкам”. Выдавая, как правило, за “чистейший спирт с завода”», – сообщил начальник УЭБ и ПК МВД по РТ.

В этом году подобную продукцию полицейские изъяли на АЗС в Елабужском районе. Там прятали 400 литров этилового спирта из Удмуртии. Сотрудникам внутренних органов в тот день удалось пресечь еще и канал поставки из Самарской области.

«В основном эти пятилитровки продают под видом водки. Некоторые «деятели» заливают их ароматизаторами, чтобы было похоже на коньяк, виски и прочее» Фото: пресс-служба УЭБ и ПК МВД по РТ

«В основном эти пятилитровки продают под видом водки, некоторые «деятели» заливают их ароматизаторами, чтобы было похоже на коньяк, виски и прочее. А покупают такие вещи чаще всего физлица для себя. Но опасный алкоголь могут закупать и недобросовестные хозяева “наливаек”. Схема проста – когда человек выпивает большое количество алкоголя и теряет над собой контроль, он уже не понимает, что пьет. Этим и пользуются нерадивые бармены и их хозяева», – отметил Рафаэль Усманов.

По его словам, производят этот яд в подпольных цехах. В этом году в Татарстане удалось обнаружить три таких производства.

«Один цех был расположен в гаражном кооперативе, изъяли более 2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Но цех – это громко сказано. Это не линия по производству алкоголя, там кустарным путем смешивают составляющие в больших бочках. Для любителей несертифицированного алкоголя хотел бы отметить, что разливают “чистейший спирт с завода” в основном в использованные ранее бутылки. Их ”предприниматели” берут с мусорок, в редких случаях промывают», – сказал он.

Продавцы яда покупают тару на популярных маркетплейсах, в типографиях заказывают этикетки и продают это как элитный алкоголь Фото: пресс-служба УЭБ и ПК МВД по РТ

Похожие производства обнаружили в этом году на улице Кул Гали в Казани и в Альметьевске. Наиболее смышленые продавцы яда покупают тару на популярных маркетплейсах, потом в типографиях заказывают этикетки и продают это как элитный алкоголь.

«В июле прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту изъятия в Набережных Челнах определенной продукции – коньяка, очень популярного среди населения. Было изъято около тысячи бутылок, сейчас дело расследуется. Маленькие магазинчики думают, что они останутся незамеченными в деревнях и СНТ, но мы всегда их находим», – подчеркнул Рафаэль Усманов.

«Проблема с производством самогона никуда не делась»

«Многие районы хвастаются – вот, мол, у нас самый лучший самогон. Да, по закону его можно изготавливать для собственного употребления, но я с этим не согласен. Мое личное мнение – производство самогона нужно запретить. Понятно, что есть специалисты, которые могут сделать качественный самогон. Но большинство людей – нет», – заявил Усманов.

По его словам, домашнее производство самогона еще и опасно – самогонный аппарат может взорваться в квартире.

«Нельзя вестись на рассказы продавцов пятилитровок о том, что ”мы продаем без тары, поэтому дешевле”, “это чистейший спирт с завода” и т.д. Алкоголь можно употреблять только если он прошел все проверки по ГОСТу. Нужно покупать алкоголь только в специализированных магазинах, по возможности проверяя через ЕГАИС, «Честный знак» и «АнтиКонтрафакт Алко», – сообщил глава УЭБ и ПК МВД по РТ.

Производят этот яд в подпольных цехах. В этом году в Татарстане удалось обнаружить три таких производства Фото: пресс-служба УЭБ и ПК МВД по РТ

Он подчеркнул, что это касается и любителей слабоалкогольной продукции. Например, в этом году полицейские при проверке машины изъяли «абхазское вино и домашнее пиво».

«Там такая же вода, просто меньше спирта, красители и заменители сахара», – объяснил Усманов.

Так или иначе, не стоит забывать, что при излишнем употреблении алкоголя люди нередко теряют самоконтроль, не прислушиваются к инстинкту самосохранения и совершают преступления.

«Ничего хорошего в алкоголе нет. В праздничные дни лучше больше гулять на улице и ходить на елки с семьей», – подытожил Рафаэль Усманов.