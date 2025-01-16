МВД Татарстана: Под видом полицейских для переписи населения могут прийти мошенники

МВД Татарстана опровергло информацию о том, что сотрудники полиции приходят в квартиры и дома к местным жителям для переписи населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях появились данные о людях, выдающих себя за полицейских и обходящих квартиры жителей республики. Эта информация признана недостоверной. Сообщается, что неизвестные люди, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, надевают форму и предъявляют документы с символикой МВД при посещении домов. С собой лжеполицейские носят ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов.

МВД Татарстана призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации. В случае, если к вам в дом придут незнакомцы с подобными требованиями, рекомендуется немедленно сообщить об этом в полицию. Важно помнить, что в таких ситуациях необходимо действовать осторожно и не предоставлять личные данные мошенникам.