Общество 6 мая 2026 17:34

МВД Татарстана опровергло информацию о замене цветовой гаммы знаков пешеходного перехода

Информация о якобы запланированной замене дорожных знаков «Пешеходный переход», распространенная в мессенджерах, не соответствует действительности. Об этом сообщили в МВД по РТ.

По данным ведомства, в мессенджерах сообщалось, что желто-синяя цветовая гамма знаков «Пешеходный переход» заменят на серо-белую или черно-белую цветовую гамму. Однако данная информация является ложной.

«МВД по Республике Татарстан призывает граждан внимательно относится к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах информации, а представителей СМИ и блогосферы использовать информацию, полученную в официальных источниках», – говорится в сообщении.

