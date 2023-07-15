МВД напомнило болельщикам о правилах поведения во время Суперкубка России в Казани

Сегодня в Казани состоится матч Суперкубка России по футболу, в котором сразятся клубы ЦСКА и «Зенит». В преддверии этого события МВД Татарстана напомнило болельщикам о правилах, которые есть на стадионе.

Зрителям в местах проведения соревнований запрещается:

– находиться в состоянии опьянения;

– осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц;

– бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в том числе на прилегающей к стадиону территории;

– скрывать свои лица, в том числе использовать маски и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;

– наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного соревнования;

– проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением проведения официального спортивного соревнования.

Кроме того, зрителям запрещается проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать:

– оружие любого типа, в том числе самообороны и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы;

– огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;

– иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению;

– устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки);

– красящие вещества;

– духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы (рожок длиной до метра), за исключением горнов и дудок;

– алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;

– прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра;

– пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций;

– технические средства, способные помешать проведению официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления;

– громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования.