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Происшествия 13 марта 2025 10:41

МВД Татарстана: 10 тыс. сайтов заблокированы за пропаганду наркотиков в 2024 году

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В 2024 году по инициативе МВД по РТ Роскомнадзор заблокировал 10 тыс. сайтов с пронаркотическим контентом, распространение которого запрещено в России. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Анвар Каримов.

«В прошлом году министерством в Роскомнадзор направлена информация о 10 тыс. сайтов, на которых размещался пронаркотический контент. В этом году выявлено уже более 1,5 тыс. таких ресурсов», – рассказал спикер.

Он отметил, что ведомством регулярно проводится мониторинг сети по выявлению контента, популяризирующего наркотики и их употребление.

#наркотики #МВД по РТ #роскомнадзор
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