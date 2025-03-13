МВД Татарстана: 10 тыс. сайтов заблокированы за пропаганду наркотиков в 2024 году

В 2024 году по инициативе МВД по РТ Роскомнадзор заблокировал 10 тыс. сайтов с пронаркотическим контентом, распространение которого запрещено в России. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Анвар Каримов.

«В прошлом году министерством в Роскомнадзор направлена информация о 10 тыс. сайтов, на которых размещался пронаркотический контент. В этом году выявлено уже более 1,5 тыс. таких ресурсов», – рассказал спикер.

Он отметил, что ведомством регулярно проводится мониторинг сети по выявлению контента, популяризирующего наркотики и их употребление.