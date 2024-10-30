МВД стало в полтора раза чаще запрещать въезд в Россию иностранцам

В 2024 году МВД России значительно увеличило количество решений о запрете въезда для иностранцев. Число принятых решений об ограничении иностранцам возможности въехать в Россию выросло на 50% и составило почти 180 тысяч. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании ведомственной коллегии.

«В полтора раза в текущем году увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% – привлеченных к ответственности за нарушения режима пребывания», – цитирует РИА Новости. Также сотрудниками ведомства было принято 34 тысячи решений о сокращении сроков временного проживания иностранцев и около 180 тысяч – о запрете на въезд в Россию. Таким образом, рост составил 23% и 50% соответственно, заявил Колокольцев.