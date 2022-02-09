МВД: Средний размер взятки в Татарстане в прошлом году составил 330 тыс. рублей

За прошлый год в сфере госвласти и интересов госслужбы выявлено 765 преступлений. Подавляющее их число – 613 случаев – это факты взяток. Такую цифру на итоговой коллегии МВД по РТ озвучил глава ведомства Артем Хохорин.

Из общего числа преступлений, 130 совершены в крупном размере, а средний размер взятки составил 330 тыс. рублей.

«Так, с поличным был задержан управляющий фондом социального страхования республики, который потребовал четыре миллиона рублей у предпринимателя за общее покровительство при исполнении госконтракта», – привёл один из ярких примеров Хохорин.