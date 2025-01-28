МВД сообщило о массовых отказах в экстрадиции преступников в Россию

Отказ в экстрадиции преступников из других стран в Россию становится все более распространенной практикой. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом.

«Искусственно нагнетаемая политическая повестка зачастую является сиюминутной и лишь создает благоприятную почву для криминала. Это касается в том числе и ситуации, складывающейся в сфере экстрадиции преступников. Если ранее отказы зарубежных партнеров по запросам российской стороны были единичными и объективными, то теперь они политически мотивированы и приобрели массовый характер», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, комментируя встречу.

Тем не менее сотрудничество с монгольскими коллегами в рамках Интерпола не подвержено такому негативному влиянию.

«В этой связи Владимир Колокольцев поблагодарил Оюунсайханы Алтангэрэла за оперативную организацию выдачи с территории Монголии разыскиваемой российскими правоохранительными органами гражданки России. Она обвиняется в не менее чем 100 фактах мошенничества при получении социальных выплат», – говорится в сообщении.