МВД РТ выразило соболезования в связи со смертью главы республиканского ДОСААФ

Руководство МВД по Татарстану выразило соболезнования родным и близким Дамира Динниулова.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что глава ДОСААФ РТ скончался сегодня утром на 59-м году жизни.

МВД по РТ напомнило, что Дамир Динниулов с 1999 года был главой Управления государственной противопожарной службы по РТ, с 2002 по 2011-й занимал должность заместителя министра внутренних дел РТ, был начальником по тылу. С 2011 года по 2018-й был заместителем главы МВД Татарстана, в 2018-м был назначен председателем правления регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ РТ.