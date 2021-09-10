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Ру Тат
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10 сентября 2021  14:11
Полина Шевчук

МВД РТ: Таксисты и курьеры, помогающие аферистам - соучастники преступлений

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В последнее время мошенники все чаще стали звонить пенсионерам и сообщать им о том, что их близкий человек якобы попал в ДТП. Только за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 15 подобных преступлений, ущерб от которых составил порядка 4 млн рублей. Во всех случаях мошенникам помогали водители такси или курьеры. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Так 7 сентября рано утром 73-летней жительнице Казани позвонил неизвестный. Он рассказал, что ее сын попал в смертельное ДТП. Незнакомец сообщил пожилой женщине, что для решения вопроса без возбуждения уголовного дела необходимо заплатить.

Пенсионерка согласилась с условиями. Через некоторое время к подъезду подъехало такси. Пожилая женщина передала водителю сверток с 48 тыс. рублей. Чуть позже выяснилось, что сын пенсионерки в ДТП не попадал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
«Полицейские призывают водителей такси и представителей курьерских служб не перевозить и не перечислять на банковские счета деньги. Действуя по указаниям мошенников, вы становитесь соучастниками преступлений», – объяснили в пресс-службе МВД по РТ.
 

#мошенники #аферисты #МВД по РТ
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