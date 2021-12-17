МВД РТ: с первого раза экзамен по вождению в автошколах сдает лишь каждый пятый ученик

В Татарстане экзамен по вождению в автошколах сдает лишь каждый пятый ученик, теорию – каждый второй. Об этом на совместном заседании Кабинета Министров Татарстана и Коллегии МВД по РТ по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил глава МВД республики Артем Хохорин.

В целом система образования в татарстанских автошколах вызывает много вопросов, отметил глава ведомства. Проверки вскрыли многочисленные нарушения, 71 работника и вовсе привлекли к административной ответственности.

В связи с этим Хохорин обратился к Министерству образования РТ с просьбой проконтролировать качество подготовки учащихся в автошколах.