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Происшествия
17 декабря 2021  15:21
Елена Саляхова

МВД РТ: с первого раза экзамен по вождению в автошколах сдает лишь каждый пятый ученик

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В Татарстане экзамен по вождению в автошколах сдает лишь каждый пятый ученик, теорию – каждый второй. Об этом на совместном заседании Кабинета Министров Татарстана и Коллегии МВД по РТ по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил глава МВД республики Артем Хохорин.

В целом система образования в татарстанских автошколах вызывает много вопросов, отметил глава ведомства. Проверки вскрыли многочисленные нарушения, 71 работника и вовсе привлекли к административной ответственности.

В связи с этим Хохорин обратился к Министерству образования РТ с просьбой проконтролировать качество подготовки учащихся в автошколах.

#автошколы #коллегия мвд по рт
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