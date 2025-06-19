МВД РТ: С начала года в Татарстан въехало больше 100 тысяч иностранцев

В Татарстан за пять месяцев 2025 года въехало больше 100 тысяч иностранных граждан. Большая часть из них находятся легально, они состоят на миграционном учете и официально трудоустроены. Об этом сегодня на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев.

«По состоянию на 1 июня текущего года в республике законно находилось 106 тыс. иностранцев, что на 13 тыс. больше чем годом ранее, – отметил он. – Татарстан имеет свою привлекательность для трудовых мигрантов <...> В 2025 году количество постоянно проживающих иностранных граждан увеличилось на 26,2% в связи с вступившими изменениями законодательства, количество временно проживающих составило 4 966 иностранных граждан».

Марат Галеев также отметил, что количество лиц, которые обращаются по вопросу своего урегулирования в РФ постоянно растет. По состоянию на 18 июня в Республике Татарстан легализовано 1079 иностранных граждан.