news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 19 июня 2025 13:07

МВД РТ: С начала года в Татарстан въехало больше 100 тысяч иностранцев

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстан за пять месяцев 2025 года въехало больше 100 тысяч иностранных граждан. Большая часть из них находятся легально, они состоят на миграционном учете и официально трудоустроены. Об этом сегодня на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев.

«По состоянию на 1 июня текущего года в республике законно находилось 106 тыс. иностранцев, что на 13 тыс. больше чем годом ранее, – отметил он. – Татарстан имеет свою привлекательность для трудовых мигрантов <...> В 2025 году количество постоянно проживающих иностранных граждан увеличилось на 26,2% в связи с вступившими изменениями законодательства, количество временно проживающих составило 4 966 иностранных граждан».

Марат Галеев также отметил, что количество лиц, которые обращаются по вопросу своего урегулирования в РФ постоянно растет. По состоянию на 18 июня в Республике Татарстан легализовано 1079 иностранных граждан.

#МВД по РТ #мигранты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

18 июня 2025
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

18 июня 2025