МВД РТ опровергло, что полицейские пытали подозреваемого в краже в Актанышском районе

В СМИ и соцсетях появилась информация о якобы применении силы и пытках со стороны полицейских в отношении жителя Актанышского района РТ. Якобы, стражи порядка били мужчину электрошокером, подвешивали и требовали подписать признание в краже. В пресс-службе МВД по РТ официально заявляют, что данная информация не соответствует действительности.

Видеозапись в Сети разместила владелица продуктового магазина в Актанышском районе. В МВД подчеркнули, что ранее стражи порядка выяснили, что в этом магазине нелегально продавался алкоголь. При проверке торговой точки хозяйка вела себя вызывающе и мешала полицейским выполнять свою работу.

Кроме того, в МВД отметили, что мужчина, которого на видео назвали потерпевшим, ни в МВД с заявлением, ни за помощью к медикам не обращался.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос».

