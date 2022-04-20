МВД РТ о дистанционных кражах: Чаще всего деньги крадут, представляясь сотрудниками банка

О том, как злоумышленники чаще всего обманывают жителей Татарстана и дистанционно воруют их деньги, рассказал во время прямого эфира начальник отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по РТ Ленар Гараев.

За последние годы аферисты чаще всего похищали их деньги у граждан республики, представляясь сотрудниками банка. Всего таких случаев зафиксировано около 33% от общего числа краж и мошенничеств. На втором месте, по числу заявлений, случаи, когда татарстанцы теряли свои деньги, покупая что-либо в интернете или заказывая какую-нибудь услугу – 17,5%. Иногда покупатели получали пустые посылки.

Кроме того, жители Татарстана часто остаются обманутыми, когда пытаются купить или продать товар на сайтах бесплатных объявлений. На четвертом месте остается по-прежнему актуальный способ мошенничества по сценарию «Родственник попал в беду». Злоумышленники звонят людям, представляясь их родственником, и сообщают, что попали, к примеру в ДТП. После этого они требуют передать им деньги, чтобы решить проблему.