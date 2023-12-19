МВД РТ: Никаких материалов против Ирины Волынец в производстве нет

Сегодня в мессенджерах получила распространение информация о том, что Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец якобы может стать фигурантом уголовного дела.



В МВД Татарстана на запрос «Татар-информа» сообщили, что никаких материалов в отношении Ирины Волынец у них в производстве нет.



Агентство обратилось за комментарием к самой Уполномоченному по правам ребенка в Татарстане. Она также ответила, что информация, распространяемая в Telegram-каналах, не соответствует действительности.