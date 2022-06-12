МВД РТ готово заплатить за ремонт одного из зданий в центре Казани до 8 млн рублей

МВД Татарстана объявило тендер на ремонт одного из зданий в центре Казани. Начальная цена контракта составляет 8 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 8 по 16 июня. Итоги конкурса планируется подвести 17 июня.

Подрядчик должен провести капитальный ремонт здания Управления по работе с личным составом МВД по РТ. Оно расположено по адресу: ул. К. Маркса, д.19.

Строителям нужно будет снять кровлю, разобрать конструкции крыши, построить кирпичные стены в помещениях и покрасить их, следует из документации тендера. Также потребуется заменить все старые желобы и водосточные трубы.