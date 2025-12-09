МВД России запустило информирование о результатах оказания госуслуг через MAX

Граждане России теперь могут получать сведения о ходе и итогах предоставления наиболее востребованных государственных услуг МВД через национальный мессенджер MAX. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, сервис позволяет отслеживать статусы заявлений, поданных через портал госуслуг. Речь идет, в частности, о записи на прием в подразделения МВД, получении справки о судимости, оформлении паспортов и водительских удостоверений, а также о регистрации транспортных средств.

«МВД России реализована возможность информирования граждан посредством национального мессенджера МАХ о ходе и результатах предоставления наиболее социально значимых государственных услуг, входящих в компетенцию ведомства», – отметила Волк.

Она добавила, что для получения уведомлений необходимо лишь связать один номер телефона с аккаунтами на портале госуслуг и в мессенджере.

В ведомстве подчеркнули, что планируют расширять функционал MAX для более широкого взаимодействия с гражданами по различным направлениям.