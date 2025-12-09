news_header_top
Общество 9 декабря 2025 21:45

МВД России запустило информирование о результатах оказания госуслуг через MAX

Граждане России теперь могут получать сведения о ходе и итогах предоставления наиболее востребованных государственных услуг МВД через национальный мессенджер MAX. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее «Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

По ее словам, сервис позволяет отслеживать статусы заявлений, поданных через портал госуслуг. Речь идет, в частности, о записи на прием в подразделения МВД, получении справки о судимости, оформлении паспортов и водительских удостоверений, а также о регистрации транспортных средств.

«МВД России реализована возможность информирования граждан посредством национального мессенджера МАХ о ходе и результатах предоставления наиболее социально значимых государственных услуг, входящих в компетенцию ведомства», – отметила Волк.

Она добавила, что для получения уведомлений необходимо лишь связать один номер телефона с аккаунтами на портале госуслуг и в мессенджере.

В ведомстве подчеркнули, что планируют расширять функционал MAX для более широкого взаимодействия с гражданами по различным направлениям.

