МВД России: Все попытки проведения несанкционированных акций будут пресечены

В интернете распространяется информация с призывами к проведению несанкционированных акций 6 марта в нескольких регионах страны.

Руководство МВД России дало поручения главам территориальных правоохранительных органов усилить меры по обеспечению правопорядка на улицах.

МВД РФ предупреждает, что все несанкционированные акции будут пресечены, а их организаторы – привлечены к уголовной ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессию по отношению к полицейским, будут задержаны и понесут соответствующее наказание.

Министерство призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов акций, воздержаться от посещения тех районов, где они будут проводиться, а также обезопасить своих близких, предостеречь их от необдуманных поступков.