МВД России: С 1 мая начнется жесткая работа по депортации нелегальных мигрантов

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С 1 мая в России полноценно начнет работу реестр контролируемых лиц. Начнется большая работа по депортации нелегальных мигрантов из страны. Об этом на заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО по вопросу реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов в регионах Приволжского федерального округа сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«В августе прошлого года Президент России Владимир Путин подписал законы, позволяющие нам подписывать постановления о депортации тех, кто незаконно находится в нашей стране, а также создать реестр контролируемых лиц. Сейчас мы донастраиваем этот механизм, который должен заработать уже 1 мая. Начнется жесткая работа по высадке людей, которые находятся в стране нелегально», – заявил он.

Всего в России на сегодняшний день порядка 650 тыс. человек находятся в стране нелегально, половина из них – женщины и дети. Причинами стали безвизовый въезд из ряда стран и межправительственное соглашение, позволяющее мигрантам привозить свои семьи, добавил Горовой.