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МВД России объявило в розыск замглавы офиса президента Украины
МВД России объявило в розыск замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Романа Машовец, следует из базы ведомства.
Как отметили в ведомстве, по уголовной статье разыскивается Роман Васильевич Машовец, который родился 6 августа 1976 года. Статья, по которой ищут мужчину, не разглашается.
В июле 2023 года в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что Машовец является координатором агентурной сети ГУР МО Украины, готовившей покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.
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