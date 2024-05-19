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Происшествия 19 мая 2024 09:04

МВД России объявило в розыск замглавы офиса президента Украины

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МВД России объявило в розыск замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Романа Машовец, следует из базы ведомства.

Как отметили в ведомстве, по уголовной статье разыскивается Роман Васильевич Машовец, который родился 6 августа 1976 года. Статья, по которой ищут мужчину, не разглашается.

В июле 2023 года в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что Машовец является координатором агентурной сети ГУР МО Украины, готовившей покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

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