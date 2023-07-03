МВД России объявило в розыск украинского бизнесмена за финансирование ВСУ

В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании террористической деятельности, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк и его соучастники вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма.

«Соучастники организовали перечисление военнослужащим ВСУ и иных украинских вооруженных формирований денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории РФ. Кроме того, в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил военнослужащим ВФУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей», — указано в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. Евгений Черняк объявлен в розыск, проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения и задержание.