МВД России объявило в розыск трех генералов ВСУ из-за обстрелов Донбасса

МВД России объявило в розыск трех военачальников ВСУ, в том числе заместителя главнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка, которые обвиняются в обстрелах Донбасса, где погибли и пострадали более 100 человек. Информация об этом появилась в базе ведомства.

Также в базу розыска МВД России внесены генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – указано в карточках ведомства.