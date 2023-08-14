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Происшествия 14 августа 2023 09:04

МВД России объявило в розыск трех генералов ВСУ из-за обстрелов Донбасса

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МВД России объявило в розыск трех военачальников ВСУ, в том числе заместителя главнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка, которые обвиняются в обстрелах Донбасса, где погибли и пострадали более 100 человек. Информация об этом появилась в базе ведомства.

Также в базу розыска МВД России внесены генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – указано в карточках ведомства.

#всу #розыск
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