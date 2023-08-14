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МВД России объявило в розыск трех генералов ВСУ из-за обстрелов Донбасса
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МВД России объявило в розыск трех военачальников ВСУ, в том числе заместителя главнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка, которые обвиняются в обстрелах Донбасса, где погибли и пострадали более 100 человек. Информация об этом появилась в базе ведомства.
Также в базу розыска МВД России внесены генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – указано в карточках ведомства.
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