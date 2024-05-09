МВД России объявило в розыск рэпера Оксимирона*. Об этом следует из базы данных ведомства.

Его ищут по уголовной статье, какой именно — не уточняется. Ранее об уголовном преследовании рэпера не сообщалось.

Мирон Фёдоров (настоящее имя музыканта), уехал из России после начала СВО. В октябре 2022 года Минюст внес артиста в список иноагентов.

*Признан в РФ иноагентом.