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МВД России объявило в розыск рэпера Оксимирона*
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МВД России объявило в розыск рэпера Оксимирона*. Об этом следует из базы данных ведомства.
Его ищут по уголовной статье, какой именно — не уточняется. Ранее об уголовном преследовании рэпера не сообщалось.
Мирон Фёдоров (настоящее имя музыканта), уехал из России после начала СВО. В октябре 2022 года Минюст внес артиста в список иноагентов.
*Признан в РФ иноагентом.
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