МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского, следует из базы розыска МВД России.

Хофманьский объявлен в розыск по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

«Хофманьский Петр Юзеф, поляк. Разыскивается по статье УК РФ», – указано в базе ведомства.