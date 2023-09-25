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МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда
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МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского, следует из базы розыска МВД России.
Хофманьский объявлен в розыск по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.
«Хофманьский Петр Юзеф, поляк. Разыскивается по статье УК РФ», – указано в базе ведомства.
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