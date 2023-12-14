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МВД России объявило в розыск начальника ГУР Украины Буданова
Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск, что следует из базы МВД РФ, сообщает РИА Новости.
В качестве оснований для розыска указано только, что Буданов разыскивается по статье УК.
Ранее ФСБ назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который был произведен 8 октября 2022 года.
По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.
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