МВД России объявило в розыск начальника ГУР Украины Буданова

Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск, что следует из базы МВД РФ, сообщает РИА Новости.

В качестве оснований для розыска указано только, что Буданов разыскивается по статье УК.

Ранее ФСБ назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который был произведен 8 октября 2022 года.

По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.