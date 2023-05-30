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Происшествия 30 мая 2023 16:20

МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

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МВД России был объявлен в розыска главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает ТАСС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Залужный получил серьезное ранение при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту у села Посад-Покровское под Херсоном.

По предварительной информации, Залужный был доставлен для оказания первой помощи в Николаев, а оттуда –транспортирован в военный госпиталь в Киеве. Как прогнозировали эксперты, после ранения главком ВСУ уже не сможет выполнять свои обязанности.

#спецоперация на Украине
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