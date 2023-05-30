МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

МВД России был объявлен в розыска главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает ТАСС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Залужный получил серьезное ранение при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту у села Посад-Покровское под Херсоном.

По предварительной информации, Залужный был доставлен для оказания первой помощи в Николаев, а оттуда –транспортирован в военный госпиталь в Киеве. Как прогнозировали эксперты, после ранения главком ВСУ уже не сможет выполнять свои обязанности.