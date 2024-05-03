Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МВД России объявило в розыск экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины
Российские правоохранительные органы объявили в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Украины — экс-министра финансов Александра Шлапака и бывшего главу Национального банка Степана Кубива, сообщает ТАСС.
Им инкриминируется финансирование так называемой антитеррористической операции в Донбассе.
Согласно информации из базы данных розыска МВД России, Александр Шлапак и Степан Кубив разыскиваются по статье Уголовного кодекса. Конкретная статья в базе не указана.
Ранее, в январе этого года, Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Шлапаку и Кубиву. По версии следствия, они вместе с другими лицами принимали решение о начале антитеррористической операции в Донбассе и обеспечивали ее финансирование из госбюджета Украины. Эти действия, по данным СК, привели к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР, ранениям и гибели более 900 человек.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников