МВД России объявило в розыск экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины

Российские правоохранительные органы объявили в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Украины — экс-министра финансов Александра Шлапака и бывшего главу Национального банка Степана Кубива, сообщает ТАСС.

Им инкриминируется финансирование так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

Согласно информации из базы данных розыска МВД России, Александр Шлапак и Степан Кубив разыскиваются по статье Уголовного кодекса. Конкретная статья в базе не указана.

Ранее, в январе этого года, Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Шлапаку и Кубиву. По версии следствия, они вместе с другими лицами принимали решение о начале антитеррористической операции в Донбассе и обеспечивали ее финансирование из госбюджета Украины. Эти действия, по данным СК, привели к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР, ранениям и гибели более 900 человек.