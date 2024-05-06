МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков* объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом следует из базы розыска МВД России.

По какой статье ведется розыск, не говорится.

Аваков занимал должность министра внутренних дел Украины в 2014-2021 годах. Как сообщает РИА Новости, в 2022 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин упомянул бывшего министра среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.

* внесен в России в реестр террористов и экстремистов