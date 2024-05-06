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МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков* объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом следует из базы розыска МВД России.
По какой статье ведется розыск, не говорится.
Аваков занимал должность министра внутренних дел Украины в 2014-2021 годах. Как сообщает РИА Новости, в 2022 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин упомянул бывшего министра среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.
* внесен в России в реестр террористов и экстремистов
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