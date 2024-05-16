МВД России объявило в розыск бывшего главу полиции и экс-главу МИД Эстонии

Российские правоохранительные органы объявили в розыск ряд высокопоставленных чиновников из стран Балтии и Польши в связи с возбужденными уголовными делами об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

В список разыскиваемых лиц вошли экс-глава полиции Эстонии Эльмар Вахер, бывший министр иностранных дел этой страны Урмас Рейнсалу, мэры и вице-мэры литовских городов Паланги и Паневежиса, а также депутат сейма Латвии Янис Витенбергс.

Кроме того, в базе розыска МВД России значатся мэр польского Мальборка Марек Хажевский и экс-мэр города Бжег Ежи Врембяк.

Точные обвинения в отношении большинства фигурантов не оглашаются, однако в случае с Вахером и Рейнсалу указана статья об уничтожении памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны.