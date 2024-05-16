Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МВД России объявило в розыск бывшего главу полиции и экс-главу МИД Эстонии
Российские правоохранительные органы объявили в розыск ряд высокопоставленных чиновников из стран Балтии и Польши в связи с возбужденными уголовными делами об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
В список разыскиваемых лиц вошли экс-глава полиции Эстонии Эльмар Вахер, бывший министр иностранных дел этой страны Урмас Рейнсалу, мэры и вице-мэры литовских городов Паланги и Паневежиса, а также депутат сейма Латвии Янис Витенбергс.
Кроме того, в базе розыска МВД России значатся мэр польского Мальборка Марек Хажевский и экс-мэр города Бжег Ежи Врембяк.
Точные обвинения в отношении большинства фигурантов не оглашаются, однако в случае с Вахером и Рейнсалу указана статья об уничтожении памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников