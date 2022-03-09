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Происшествия
9 марта 2022  14:25
Полина Шевчук

МВД России назвало фейком проверку переписок в смартфонах у пассажиров метро

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В интернете появилась информация, что полицейские якобы останавливают пассажиров метро и требуют показать переписку в мессенджерах.

В пресс-службе МВД России заявили, что данная информация не соответствует действительности.

«Сотрудники полиции в ходе несения службы при общении с гражданами строго руководствуются нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность органов внутренних дел», – пояснили в пресс-службе.

#фейки #МВД РФ
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