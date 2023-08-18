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Происшествия 18 августа 2023 13:31

МВД России объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна*

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МВД был объявлен в розыск видеоблогер Карен Шаинян*, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, основанием стал розыск по статье УК РФ. Сама статья, по которой разыскивают Шаиняна, не указана.

Напомним, что в июле видеоблогер оказался в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

#экстремизм и терроризм
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