МВД РФ предлагает ограничить продажу алкоголя в duty free для внутренних рейсов

МВД России выступило с инициативой установить предельное количество алкогольной продукции, которую один пассажир сможет приобрести в магазинах duty free аэропортов для внутренних авиарейсов. Это предложение стало ответом ведомства на запрос депутатов по законопроекту, разрешающему торговлю алкоголем в зонах внутренних вылетов аэропортов, сообщают «Известия».

Свою позицию в МВД объясняют статистикой правонарушений за период с 2021-го по 2023 год, совершенных пассажирами в состоянии алкогольного опьянения. Так, авиакомпании расторгли около 6,3 тысяч договоров перевозки из-за привлечения граждан к ответственности за распитие спиртного в общественных местах, появление в нетрезвом виде и другие нарушения.

Почти 4,9 тысяч человек были сняты с рейсов из-за деструктивного поведения на борту в состоянии опьянения. В общей сложности число хулиганств в самолетах, связанных с употреблением алкоголя, превысило 11,9 тысяч случаев за указанный период.

Учитывая эти данные, МВД рекомендовало главе комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину дополнительно проработать вопрос продаж спиртного во внутренних duty free. Ведомство предлагает помимо ограничения объема также обязать магазины упаковывать бутылки, чтобы исключить немедленное распитие алкоголя, а продажу разрешить только пассажирам, прибывающим в пункт назначения.