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МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу — победительницу «Евровидения» 2016 года. Информация о ней появилась в базе данных ведомства.
«Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», – сказано в базе. Ее ищут по уголовной статье — по какой именно, не уточняется.
В правоохранительных органах ТАСС добавили, что розыск может быть связан с делом о распространении фейков о российской армии.
Напомним, Джамала – украинская певица крымско-татарского происхождения, победительница песенного конкурса «Евровидение» 2016 года.
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