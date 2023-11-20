МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу — победительницу «Евровидения» 2016 года. Информация о ней появилась в базе данных ведомства.

«Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», – сказано в базе. Ее ищут по уголовной статье — по какой именно, не уточняется.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что розыск может быть связан с делом о распространении фейков о российской армии.

Напомним, Джамала – украинская певица крымско-татарского происхождения, победительница песенного конкурса «Евровидение» 2016 года.