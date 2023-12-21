МВД РФ объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**

Главу Фонда борьбы с коррупцией(ФБК)* Марию Певчих** объявили в розыск. Об этом стало известно из базы МВД.

«Певчих Мария Константиновна разыскивается по статье УК», – написано в базе. По какой статье ведется розыск, не сообщается.

Напомним, в мае 2023 года Минюст РФ внес соратника Алексея Навального** Марию Певчих** в реестр иноагентов. Ведомство уточнило, что Певчих** распространяла позицию, нацеленную на создание негативного образа России. Кроме того, она призывала к свержению действующей власти.

*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован.

** признан в РФ иноагентом