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МВД РФ объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**
Главу Фонда борьбы с коррупцией(ФБК)* Марию Певчих** объявили в розыск. Об этом стало известно из базы МВД.
«Певчих Мария Константиновна разыскивается по статье УК», – написано в базе. По какой статье ведется розыск, не сообщается.
Напомним, в мае 2023 года Минюст РФ внес соратника Алексея Навального** Марию Певчих** в реестр иноагентов. Ведомство уточнило, что Певчих** распространяла позицию, нацеленную на создание негативного образа России. Кроме того, она призывала к свержению действующей власти.
*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован.
** признан в РФ иноагентом
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