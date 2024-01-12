news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МВД РФ объявило в розыск экс-журналиста «Медузы»* Андрея Серафимова
Скопировать ссылку
Журналист Андрей Серафимов объявлен в России в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД.
По данным ТАСС, ранее Серафимов сообщал, что в отношении него возбудили уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.
Андрей Серафимов был руководителем аппарата регионального отделения Молодой Гвардии Единой России в Тульской области и сотрудником центрального штаба партии в 2018-2019 годах. С 2019 года он в качестве журналиста начал сотрудничать с организациями «Медуза»* и «Новая газета — Европа»**.
*Признаны в РФ нежелательными организациями
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2