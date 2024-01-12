МВД РФ объявило в розыск экс-журналиста «Медузы»* Андрея Серафимова

Журналист Андрей Серафимов объявлен в России в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД.

По данным ТАСС, ранее Серафимов сообщал, что в отношении него возбудили уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

Андрей Серафимов был руководителем аппарата регионального отделения Молодой Гвардии Единой России в Тульской области и сотрудником центрального штаба партии в 2018-2019 годах. С 2019 года он в качестве журналиста начал сотрудничать с организациями «Медуза»* и «Новая газета — Европа»**.

*Признаны в РФ нежелательными организациями