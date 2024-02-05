МВД республики и «Молодая Гвардия» Татарстана провели рейд по кальянным

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Представители Татарстанского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» совместно с МВД республики провели рейд по заведениям, где курят табак и кальян.

«Мы проводим данный мониторинг для того, чтобы еще раз предупредить и информировать владельцев и работников заведений о том, что нахождение несовершеннолетних в помещениях, где курят кальян в нашей республике запрещены законом. Совместными усилиями мы сможем уменьшить негативное влияние на здоровье детей, а также снизить возможность появления вредной привычки», - рассказал журналисту ИА «Татар – информ» руководитель татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

В закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в РТ» Госсовет РТ внес изменения по инициативе прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. Теперь в Татарстане независимо от времени суток запрещается нахождение детей и подростков на объектах, предназначенных для продажи «товаров только сексуального характера», в пивных и винных барах, рюмочных, а также в помещениях, где курят кальян.

Казанские молодогвардейцы провели мониторинг исполнения закона. Вместе с подставным несовершеннолетним покупателем они посетили 3 казанские кальянные, где попытались сделать заказ на табачную продукцию. По результатам рейда нарушений не было обнаружено, а с владельцами кальянных сотрудники МВД провели профилактическую беседу. Рейды будут продолжаться.