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Общество 14 января 2025 10:08

МВД РТ объяснило, что делать иностранцам, желающим урегулировать свое правовое положение

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МВД Татарстана объяснило, что делать иностранцам, желающим урегулировать свое правовое положение.

30 декабря прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки».

Теперь незаконно находящиеся иностранцы с 1 января по 30 апреля 2025 года обязаны выехать за пределы России или урегулировать свое правовое положение в РФ.

Всем желающим урегулировать свое правовое положение необходимо обратится в территориальный орган МВД по Республике Татарстан.

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