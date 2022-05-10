МВД рассказало подробности конфликта с туристами из Тольятти в Казани

В соцсети появилась информация, что ночью в Кировском районе Казани произошла массовая драка. По словам очевидцев, в ней участвовали как минимум 15 человек.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, в полицию поступило сообщение о конфликте. Однако, когда на место прибыли сотрудники полиции, их встретили трое туристов из Толятти.

Они рассказали стражам порядка, что никакой драки не было – они повздорили с компанией мужчин, однако до рукоприкладства не дошло. Заявление в полицию гости Казани писать отказались.