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Ру Тат
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Происшествия
10 мая 2022  11:10
Полина Шевчук

МВД рассказало подробности конфликта с туристами из Тольятти в Казани

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В соцсети появилась информация, что ночью в Кировском районе Казани произошла массовая драка. По словам очевидцев, в ней участвовали как минимум 15 человек.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, в полицию поступило сообщение о конфликте. Однако, когда на место прибыли сотрудники полиции, их встретили трое туристов из Толятти.

Они рассказали стражам порядка, что никакой драки не было – они повздорили с компанией мужчин, однако до рукоприкладства не дошло. Заявление в полицию гости Казани писать отказались.

#массовая драка #гости
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